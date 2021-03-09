В Барнауле назначили новых заместителей главы администрации города

Андрей Федоров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

9 марта глава Барнаула Вячеслав Франк назначил на новые должности сразу двух чиновников, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Заместителем главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям стал Андрей Федоров, а должность заместителя по городскому хозяйству занял Сергей Пашковский.

Справка

Андрей Федоров родился 27 апреля 1987 года в Барнауле. В 2009 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».В 2009 году начал работать на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе экономистом по планированию.

В администрации Барнаула трудится с ноября 2009 года,чиновник прошел путь от ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района до заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

Сергей Пашковский Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сергей Пашковский родился 26 ноября 1987 года в городе Новый Уренгой Тюменской области. В 2010 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Более 9 лет работал в администрации Железнодорожного района краевой столицы, прошел путь от специалиста 1 категории управления коммунального хозяйства до первого заместителя главы администрации района.

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