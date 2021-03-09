В центре Барнаула после ДТП Porsсhe врезался в торговый павильон

По факту ДТП проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 9 марта в центре Барнаула произошло ДТП с участием двух иномарок. В аварии пострадал один человек, рассказали в пресс-службе ГИБДД краевой столицы.

ДТП произошло на проспекте Ленина в районе дома №40. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Toyota Camry Gracia на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу. Произошло столкновение с автомобилем Porsche Panamera, который ехал во встречном направлении. За рулем был 31-летний мужчина.

После столкновения с иномаркой Porsche Panamera сбил стойку дорожного знака, пешеходное ограждение и врезался в торговый павильон.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota. Его доставили в горбольницу №1, госпитализация не потребовалась. По факту этой аварии полицейские проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае водитель Bentley оплатил более 130 штрафов прямо на дороге

Он потратил почти 280 тыс. рублей (подробнее)