Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 марта 2021 года составило 44681

Выздоровевших тоже становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 9 марта 2021 года выросло на 122 человека и составило 44681 случаев инфицирования, в том числе 3059 детей до 17 лет включительно.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 33, Бийск, Рубцовск – по 14 заболевших, Камень-на-Оби – 8, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский районы – по 3 заболевших, Заринск, Ключевский, Локтевский, Павловский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Алейск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1349 человек. Кроме того, 521 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 96 человек. Всего вылечившихся – 39951.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 156,28 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 263 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 272 за минувшие сутки.

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