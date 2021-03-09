ВТБ: сибиряки на треть увеличили траты на подарки к 8 Марта

В преддверии 8 Марта объем трат в магазинах Сибири, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 77 млн рублей – это на 36% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего – на 80% - увеличились расходы на цветы, наименее заметно – на изделия из кожи. Средний чек одного подарка год к году увеличился в 1,5 раза.

Самой затратной категорией подарков к празднику стала косметика и парфюмерия – расходы на нее за предпраздничные дни превысили 21 млн рублей, это на треть больше, чем за этот же период годом ранее. Число транзакций в сибирских магазинах косметики и парфюмерии также выросло на треть, а средний чек снизился на 11% и составил 1,8 тысячи рублей.

Вторую позицию по объему затрат на подарки заняли SPA-салоны – на сертификаты и процедуры у жителей Сибири в условиях зимы, которая не торопится отступать, ушел почти 21 млн рублей, на 31% больше, чем в прошлом году. Средний чек - около 3 тысяч рублей.

На третьем месте оказались аксессуары для женщин: на них жители сибирских городов потратили более 13 млн рублей (рост в 1,5 раза год к году). При этом количество транзакций также выросло в 1,5 раза, а средний чек незначительно снизился и составил 1900 рублей.

Следующей по объему трат категорией подарков стали ювелирные изделия (9,2 млн рублей) и цветы (8,3 млн рублей). Средний чек среди тех, кто подарит близким украшения, вырос в 1,5 раза (более 8,5 тысяч рублей). А женщин, которые получат праздничные букеты, стало больше – количество транзакций в цветочных магазинах увеличилось на 50%. Меховые изделия в преддверии весны не пользуются популярностью в качестве подарков. Это единственная категория, объем трат по которой снизился по сравнению с прошлым годом.

«Традиционно в преддверии 8 Марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов – сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны», – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

В целом россияне увеличили траты на подарки для дам на 39% по сравнению с прошлым годом – до 1,2 млрд рублей. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%. Чаще всего в качестве подарка россияне выбирали косметику и парфюмерию – расходы на них за предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее. Второе место заняли сертификаты и процедуры в SPA-салонах (284 млн рублей), третью позицию – ювелирные украшения (свыше 200 млн рублей). Выручка магазинов с аксессуарами для женщин увеличилась перед праздником год к году в 2,2 раза, а обороты магазинов с изделиями из кожи выросли всего на 7%.