В Алтайском крае водитель Bentley оплатил более 130 штрафов прямо на дороге

Мужчина воспользовался возможностью погашения задолженности на месте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сотрудники Федеральной службы судебных приставов и полицейские провели профилактическую операцию «Должник» и проверяли автомобилистов.

Приставам удалось задержать водителя Bentley Continental GT, который накопил более 130 штрафов на общую сумму 279 тыс. рублей. В итоге мужчина воспользовался возможностью погашения задолженности на месте и оплатил прямо на дороге, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Кроме того, во время рейда сотрудники ГИБДД проверили автомобиль, в отношении которого имелась задолженность по взысканию 14 административных штрафов на сумму 11 600 рублей. Не дожидаясь ареста машины, водитель также на месте избавился от долга.

– УФССП по Алтайскому краю напоминает водителям о возможности воспользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на официальном сайте управления, – резюмировали в ведомстве.

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