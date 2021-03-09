В колледжах и училищах Алтайского края выросло число бюджетных мест

В 2021 году в профессиональных образовательных организациях Алтайского края будет 11413 бюджетных мест. Фото: минобрнауки региона

В 2021 году в профессиональных образовательных организациях Алтайского края будет 11413 бюджетных мест. Это на 61 место больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

По программам подготовки специалистов среднего звена в этом году абитуриенты могут претендовать на 6948 бюджетных мест по 89 специальностям, из них 6041 - на очное обучение. Еще 4018 мест по 43 профессиям предоставят по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Кроме того, будет 447 бюджетных мест для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

– Образовательные организации на своих официальных сайтах уже разместили основные документы и сведения, регламентирующие прием на обучение. Абитуриенты могут ознакомиться с правилами и условиями приема на обучение, перечнем специальностей и профессий с выделением форм получения образования, а также перечнем вступительных испытаний, их формами и особенностями проведения, – добавили в ведомстве.

В этом году приемная кампания в Алтайском крае стартует не позднее 20 июня.

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