Барнаульца обманули при покупке автозапчастей

Мужчина потерял более 20 тыс. рублей Фото: Ольга ЕФРЕМОВА

Житель Барнаула хотел купить автомобильные запчасти через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял крупную сумму, сообщает региональное управление МВД.

Барнаулец рассказал полицейским, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже б/у запчастей на автомобиль. Созвонившись с продавцом, молодой человек договорился о доставке выбранных деталей через транспортную компанию.

После того, как продавец отправил фотографию накладной, житель краевой столицы со своей карты перевел 22 тыс. рублей на чужой счет. Вскоре молодой человек решил отследить свой товар, но, когда зашел на сайт увидел, что по указанному треку значится другое отправление. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Барнаула обманули на 70 тысяч рублей при покупке квартиры

Женщина нашла объявление о продаже жилья в интернете (подробнее)