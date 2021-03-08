В газовой службе сказали, что начнут заниматься вопросом только на следующий день. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийчане пожаловались на «пропавший» газ. Горожанин решил испечь блинов к масленице, но у него ничего не вышло. Об этом он написал в группе «Инцидент Бийск».

- Господа, злободневный вопрос, где газ? Китайская стена... Газ вместе с Мишустиным уехал или что происходит-то? – пишет Павел Байков.

В соседнем доме также возникли проблемы с подачей. Или это подарок к празднику, чтобы женщины отдохнули от готовки – шутят горожане в комментариях.

- Такого 8 марта у меня ещё не было! – возмущается Мария Топоркова.

По словам женщины, газовщики сказали, что сегодня возобновления газоснабжения можно не ждать, решать вопрос начнут только завтра. И не факт, что что-то изменится в ближайшие дни.