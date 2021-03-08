Погода в Алтайском крае на 9 марта 2021 года: сильный ветер, метель и заморозки

Прогноз погоды на 9 марта 2021 года. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайский край снова накроет метель. Согласно прогнозу погоды на 9 марта 2021 года, в регионе прогнозируется усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду, метель, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ночью подморозит, столбик термометра опустится до -18 °С, местами по югу и востоку от -6 до -11 °С, днём от -3 до -8 °С, местами по югу до +3 °С.

Спасатели предупреждают о возможности отключения электроэнергии в случае, если из-за мокрого снега и ветра произойдет обрыв линий электропередач. В основном это касается жителей сельских территорий. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку.

- Во время сильной метели из зданий можно выходить лишь в исключительных случаях. Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем, - сообщает региональное МЧС.