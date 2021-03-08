Загоревшийся шкаф в коридоре чуть было не стал причиной трагедии в Бийске

Спасатели работают на месте. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Загоревшийся шкаф в коридоре чуть было не стал причиной трагедии в одном из домов Бийска. Пожар случился в пятиэтажном жилом доме около 13:48 – это время поступления сигнала на пульт спасателей.

- На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление на третьем этаже в одном из подъездов. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению возгорания и эвакуации людей, - сообщает региональное МЧС.

Когда люди начали выходить из жилья, путь им перегородил стоящий в коридоре шкаф, который к тому времени был уже в огне.

- Звеньями газодымозащитной службы было эвакуировано из отрезанных огнем квартир 3 человека и 5 человек с верхних этажей. В считанные минуты пожар был ликвидирован. В ликвидации возгорания были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Привлекались работники скорой медицинской службы. В результате пожара огнем повреждена мебель и вещи на третьем этаже здания. На месте работают дознаватели, - сообщает краевое МЧС.