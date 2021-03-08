Сотрудниц МЧс поздравили с 8 марта.

Алтайские спасатели выложили из лестниц, шлангов и огнетушителей «8 марта». А для своих сотрудниц устроили праздник и пригласили выступить известного в Барнауле музыканта Льва Шапиро.

Помимо теплых слов поздравлений спасатели одного из отрядов сделали видеоролик, собравший уже тысячи просмотров в социальных сетях.

- Сердечно поздравляем с 8 Марта женщин, которые наряду с мужчинами несут нелегкую и благородную службу в МЧС России. Жизнь не раз доказывала, что красота и женственность прекрасно сочетаются с такими качествами, как отвага и мужество. Действительно, систему чрезвычайного ведомства трудно представить без женской чуткости и заботы. Вы наполняете этот мир своей любовью и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта и гармонии в своих семьях, воспитываете детей и придаете мужчинам решительность и силу, - пишут спасатели.