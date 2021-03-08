Тамара Подпальная на 1 месте. Фото: Алтайкий спорт.

Два инваспортсмена с Алтайского края стали чемпионами России по пауэрлифтингу. Это Петр Филатов из Новоалтайска и Тамара Подпальная из Барнаула. Турнир проходит в Екатеринбурге среди спортсменов с поражением опороно-двигательного аппарата.

Петр Филатов выиграл соревнования в весовой категории до 107 килограммов. Первое место ему принес жим штанги весом 201 килограмм. Тамара Подпальная из барнаульского клуба «Патриот» (тренер Андрей Подпальный), выступавшая в весовой категории до 55 килограммов, завоевала уже 23-й чемпионский титул в своей карьере, - сообщает Алтайский спорт.

Тамара Подпальная, выпускница барнаульского клуба «Патриот, пожала снаряд весом 120 килограмм.

Победа позволит Филатову и Подпальной участвовать в Паралимпийских играх в Токио. Последний отборочный старт паралимпийцев состоится в мае на Кубке мира в Грузии.