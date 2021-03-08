Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 8 марта 2021 года: 2424

Коронавиурс на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае косит людей все также нещадно. По состоянию на 8 марта 2021 года число умерших составило 2024 человека. Только за минувшие сутки скончались 13 человек. Это притом, что суточный прирост заболевших снизился и находится на так называемом плато, за сутки выявили 123 новых пациента.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 348 человек, из них 102 подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 8 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 349 человек, - сообщает оперативный штаб.

Весной медики ожидают новый всплеск заболеваемости ковидом. Тем временем, в крае продолжается вакцинация, прививку от коронавиурса поставили уже 64 898 человек, из них полностью привиты порядка 26 тысяч человек.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта.