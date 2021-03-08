Семье предоставили новое жилье. Фото: Олег Укладов

Прокуратура помогла алтайской семье из аварийного дома получить новую квартиру. Их прежний дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году, но добиться переселения семье из трех человек не удавалось.

В соответствии с распоряжением администрации Барнаула супругов и их несовершеннолетнего сына должны были переселить до 12 августа 2015 года. Несмотря на это, меры по предоставлению жилого помещения по договору социального найма администрацией не были приняты.

- Для восстановления нарушенных прав граждан прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на комитет жилищно-коммунального хозяйства и администрацию города обязанности предоставить благоустроенное жилье. Оно рассмотрено и удовлетворено, - сообщает краевая прокуратура.

Сейчас семье предоставлена трехкомнатная квартира площадью более 60 квадратных метров в Барнауле по договору социального найма.