«Природа не поскупилась, наделив вас очарованием и красотой»: Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта

Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жительниц региона с 8 марта. Он пожелал им благополучия, счастья, любви, а также мира близким людям.

- Восьмое марта - это самый любимый весенний праздник в нашей стране. Он является символом женственности, нежности и тепла. Этот день дарит мужчинам возможность выразить любимым и родным женщинам свою искреннюю признательность за поддержку, внимание и заботу, - цитирует слова главы региона официальный сайт правительства.

Виктор Петрович отметил также женскую природу, которая наградила прекрасную половину человечества очарованием и красотой, мудростью и добротой, терпением и оптимизмом. Женщины умеют созидать, вдохновлять, а главное – дарить новую жизнь

- Своим талантом, трудом и настойчивостью женщины России добиваются успехов во всех сферах жизни, вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны и родного края, - сказал губернатор.