В Бийске из-за горящего шкафа эвакуировали жильцов пятиэтажки

Пожар в Бийске Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Бийске днем 7 марта произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Трофимова. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает региональное управление МЧС.

К моменту прибытия спасателей было сильное задымление в одном из подъездов на третьем этаже. Жильцы сами не могли выйти на улицу, потому что горел стоящий в общем коридоре шкаф с вещами. Пожарные эвакуировали восемь человек, из них двое детей.

Возгорание ликвидировали за несколько минут, огонь повредил мебель и вещи на третьем этаже. На месте ЧП работали 18 пожарных, использовали 5 единиц техники. Также к месту пожара выезжали работники скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Бийске вечером 5 марта произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Степана Разина. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек.

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