В Барнауле пропал худощавый мужчина

Пропавший мужчина
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Барнауле 20 февраля пропал 46-летний Вячеслав Клоц. Об этом сообщают волонтеры в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.
Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные короткие, голубые глаза.
Как был одет мужчина, неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Напомним, в Барнауле продолжаются поиски 30-летней Татьяны Молоковой. Ее местонахождение неизвестно с 26 февраля, волонтеры просят помочь найти девушку.
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