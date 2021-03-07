Жители барнаульского поселка сообщают, что оказались в «снежном плену»

Барнаульцы пишут о том, что часто после буранов и метелей по две недели, а то и больше, по дороге нельзя проехать Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители барнаульского поселка Мохнатушка сообщают, что после сильной метели они оказались в «снежном плену». Из-за нечищеных дорог движение затруднено почти во всем населенном пункте. Об этом пишут в группе Barnaul 22.

Барнаульцы рассказывает о том, что часто после буранов и метелей по две недели, а то и больше, по дороге нельзя проехать. Они утверждают, что в случае ЧП к ним с трудом смогут добраться представители экстренных служб.

– Мы понимаем, что мы не одни такие несчастные... Но все же хотелось бы, чтобы про нас не забывали администрация и другие органы власти, – говорят местные жители.

По их словам, заявку об уборке снега подали после метели, которая была 2 марта, однако дороги так и не очистили.

– Звонишь в диспетчерскую, там то трубку не берут, то говорят, что техника сломалась, – пишут горожане.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что почти 150 сел в Алтайском крае оказались «отрезанными от мира» после жуткого снегопада 1 марта. Проехать к населенным пунктам долгое время было невозможно.

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