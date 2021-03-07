Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 7 марта 2021 года составило 2411

Выздоровевших и заболевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки умерли 12 человек с коронаврусом: девять из них от COVID-19, трое – по иным причинам, пишет оперштаб региона.

Всего сначала пандемии в Алтайском крае скончались 2411 человек с коронавирусом, в том числе 1572 случая от COVID-19, 839 – иные причины смерти.

Количество зараженных коронавирусом продолжает расти, в крае их уже 44436. При этом выздоровевших – 39749 .

Из общего числа заболевших 454 случаев – завозные, в том числе, 190– из-за рубежа; 26615 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 44436 заболевших: 11659– у больных внебольничной пневмонией, 25186 – у заболевших ОРВИ, в 7591 случаях – бессимптомное течение.

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