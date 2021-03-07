Из-за праздников в Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов

Подробную информацию о движении поездов в Алтайском можно получить в пригородных кассах «Алтай-Пригород»
Фото: Олег УКЛАДОВ
В праздничные выходные в честь 8 марта в Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
8 марта отменили поезда:
Сузун - Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55),
Озерки - Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56),
Депо - Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45),
Барнаул - Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36),
Заринская - Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).
8 марта в расписание добавили поезда:
Озерки - Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55),
Заринская - Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
В пресс-службе добавили, что 9 марта отменили поезд Озерки - Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55). Добавили поезд Сузун - Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
Подробную информацию о движении поездов в Алтайском можно получить в пригородных кассах «Алтай-Пригород» или найти на официальном сайте компании altayprigorod.ru. Вопросы можно задать по телефону (3852) 29-21-68.
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