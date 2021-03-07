В алтайском городе наледь с крыши упала на голову прохожей

Какие травмы получила женщина, не сообщается
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске на женщину с крыши здания упала наледь. О произошедшем в субботу, 6 марта, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Бийск».
По информации пользователей, все произошло у здания в районе автобусной остановки «Коммунарский».
– На Коммунарском женщине с крыши упала ледяная глыба. Сильно разбила голову. Будьте осторожны, – предупреждают очевидцы
На снегу рядом с женщиной видны красные пятна, которые похожи на кровь. Как сейчас себя чувствует пострадавшая прохожая и какие именно травмы она получила, пока неизвестно.
В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет, поэтому прохожим следует быть осторожными, особенно рядом со зданиями, крыши которых не очищены от снега.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что автомобилистов Алтайского края предупреждают о сильной гололедице на трассе Барнаул – Бийск. В интернете опубликовали видео, на котором заметна дорога, покрытая льдом.
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