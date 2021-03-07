На Алтае участок трассы покрылся коркой льда

Гололед Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Автомобилистов Алтайского края предупреждают о сильной гололедице на трассе Барнаул – Бийск. Видео, на котором заметна дорога, покрытая льдом, 6 марта разместили в группе Barnaul 22.

На кадрах видно, что лед на дороге блестит под лучами солнца.

– Трасса Барнаул – Бийск, сплошной лед на дороге, местами появляется асфальт. Бийская трасса блестит как стеклышко, очень скользко! Будьте осторожны, – предупреждает автор видео.

В субботу, 6 марта, в некоторых районах Алтайского края была непогода. Синоптики предупреждали об усилении ветра, снеге и метелях. В региональном управлении МЧС рекомендует водителям во время поездок соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

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