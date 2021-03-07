Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 марта 2021 года составило 44436

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1357 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 7 марта 2021 года выросло на 126 человек и составило 44436 случаев инфицирования, в том числе 3044 ребенка до 17 лет включительно.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 36, Бийск – 17, Рубцовск – 16, Поспелихинский район – 7, Яровое – 5, Камень-на-Оби, Бийский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Ребрихинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Курьинский район, Павловский, Рубцовский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Крутихинский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1357 человек. Кроме того, 483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 169,75 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2636 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2874 за минувшие сутки.

Число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 97 человек. Всего вылечившихся – 39749.

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