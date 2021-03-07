Житель Алтайского края вырубил сосны почти на 500 тысяч рублей

Деревья спилили в лесу на территории Кислухинского заказника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе полицейские задержали жителя села Озерки, которого подозревают в незаконной рубке четырех сосен, сообщает краевое управление МВД.

По предварительной информации, 52-летний мужчина совершил преступление в лесу на территории Кислухинского заказника. Там при помощи бензопилы он спилил четыре сосны. Ущерб от действий сельчанина составил почти 500 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». У мужчины изъяли бензопилу.

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