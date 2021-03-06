В Алтайском крае мужчина застрелил и разделал косулю

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Суетского района обвиняют в незаконной охоте на сибирскую косулю. Правоохарнители завершили расследование этого уголовного дела, пишет прокуратура Алтайского края.

В январе мужчина был в охотничьих угодьях Суетского района. Там он ехал на снегоходе и выследил самку сибирской косули, которую застрелил из охотничьего ружья. После этого перетащил при помощи снегохода тушу животного в колок, где разделал и вывез с места преступления. У мужчины не было специального разрешения на добычу животных ресурсов.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли шкуру и останки животного, стреляные гильзы, дробь. Дома у мужчины обнаружили мясо косули, снегоход со следами крови и оружие.

– Своими преступными действиями он причинил государственному охотничьему фонду ущерб в сумме 200 тыс. рублей, который возмещен добровольно в полном объеме, – добавили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы до двух лет. Уголовное дело направили в суд.

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