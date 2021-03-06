Алтайские полицейские помогли водителю выбраться из снежной ловушки

Мужчина поблагодарил полицейских и поехал по своим делам Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейские Вадим Казакулов и Анар Солтанов помогли водителю вытянуть грузовик, застрявший в сугробе, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Мужчина, проживающий в частном секторе, выехал из дома на грузовом автомобиле, и, спускаясь с горы по заснеженной дороге, при повороте на соседнюю улицу, въехал в сугроб. Самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не смог

Вскоре автомобилиста заметили проезжавшие мимо полицейские. Они откликнулись на просьбу мужчины и пришли на помощь. Грузовик взяли на буксир и помогли выбраться из сугроба.

Мужчина поблагодарил полицейских и поехал по своим делам.

Напомним, ранее мы сообщали, что днем 3 января алтайские полицейские помогли водителю и пассажирам, чей автомобиль заглох и стоял на обочине дороги.

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