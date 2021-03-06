Движение трамваев до промзоны восстановили в Бийске

Трамвай Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске восстановили движение трамваев до Западного кольца (промзона). Ранее электротранспорт не ездил туда из-за последствий сильного снегопада, сообщает администрация алтайского наукограда.

– В 9:51 сегодня открыто движение по маршруту 4а Коммунарский - Западное кольцо. Сейчас работы ведутся в сторону Лесозавода, – отметили в горадминитсрации.

Ранее мы сообщали, что в Бийске запустили бесплатный автобус. Он будет курсировать от остановки «Лесозавод» до трамвайного остановочного пункта «Гилева» до тех пор, пока не восстановят движение электротранспорта на данном участке

После прошедшего в понедельник, 1 марта, снегопада, на следующий день трамваи в Бийске вообще не вышли на линию, так как не смогли очистить пути.

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