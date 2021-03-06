На улицах Барнаула появились необычные ориентировки

Ориентировки Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Барнаульские улицы оказались обклеены необычными ориентировками: на них изображены не преступники, а красивые девушки, которых разыскивает полиция. Каждой дана индивидуальная характеристика, на ориентировках также указан номер телефона, по которому следует обратиться в случае обнаружения разыскиваемой.

Дозвонившись по номеру телефона, можно услышать голос одной из девушек, которая призывает не беспокоиться, и приглашает к просмотру нового комедийного сериала ТНТ «Девушки с Макаровым». Ведь разыскиваемые девушки – актрисы сериала, а постеры с ними — оригинальная промо-акция.

«Девушки с Макаровым» (16+) — это история о том, как в полицейском отделе московского района Бутово будут уживаться мужественный, прямолинейный и ироничный майор Павел Макаров (Павел Майков) и четыре выпускницы Школы полиции, абсолютно непохожие друг на друга.