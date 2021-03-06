Суд оставил бывшего замглавы алтайского минстроя под домашним арестом

В суде Фото: Олег УКЛАДОВ

5 марта суд оставил бывшего замглавы министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова под домашним арестом. Экс-чиновника обвиняют в двух эпизодах взяточничества, сообщает «Толк».

Адвокат бывшего замглавы алтайского минстроя Максим Гордеев ходатайствовал об изменении домашнего ареста на подписку о невыезде.

– При других обстоятельствах, с учетом особо тяжкого преступления, мы сочли бы за манну небесную домашний арест. О чем еще можно мечтать? Срок идет, все нормально. Но дело в том, что Андрей Николаевич невиновен, и мы докажем это в ходе следующих заседаний, – сказал адвокат.

Прокурор же наоборот просил продлить Голубцову срок домашнего ареста на полгода. В итоге судья продлила домашний арест бывшего чиновника по 8 августа включительно.

Напомним, Андрея Голубцову в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) вменяют два эпизода на 2,4 млн рублей. По версии следствия, чиновник получил взятки в 2016 – 2019 годах.

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