Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 марта 2021 года составило 2399

За сутки умерли 11 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 6 марта скончались 2399 человек с коронавирусом, в том числе 1563 случая от COVID-19, 836 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 11 человек с коронаврусом: десять из них от COVID-19, один – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 44310 , в том числе 3030 детей. Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их 39652 человек.

Из общего числа заболевших 454 случаев –завозные, в том числе 190 – из-за рубежа; 26536 случаев –по контакту с ранее заболевшими. Из 44310 заболевших: 11632–у больных внебольничной пневмонией, 25092–у заболевших ОРВИ, в 7586 случаях –бессимптомное течение.

Всего в крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 4652 за минувшие сутки.

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