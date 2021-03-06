Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 марта 2021 года составило 44310

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае 6 марта 2021 года выросло на 127 человек и составило 44310 случаев инфицирования, в том числе 3030 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1352 человек. Кроме того, 482 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 336, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 100. Минздрав края развернул 2366 коек, к кислороду подключены 1641, с ИВЛ – 304.

37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул –35, Бийск –14, Рубцовск –12, Камень-на-Оби –8, Бийский район – 6, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Волчихинский, Кулундинский, Рубцовский районы –по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Немецкий национальный, Павловский, Советский районы – по 2 заболевших, Славгород, ЗАТО Сибирский, Баевский, Бурлинский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский, Новичихинский, Солтонский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

При этом число выздоровевших в Алтайском крае за минувшие сутки увеличилось на 165 человек. Всего вылечившихся – 39652.

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