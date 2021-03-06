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Восемь человек спасли при пожаре в Алтайском крае

К моменту прибытия пожарных из окна дома шел черный густой дым
Константин Санталов
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Общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров

Общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Бийске вечером 5 марта произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Степана Разина. Спасатели эвакуировали из здания восемь человек, сообщает региональное управление МЧС.

К моменту прибытия пожарных из окна второго этажа шел черный густой дым. Из квартиры, где произошло возгорание вывели 3 человек. После этого спасатели, в условиях сильного задымления по лестничным клеткам эвакуировали жильцов соседних квартир и вывели в безопасную для жизни и здоровья зону. Всего спасли 8 человек.

Через 10 минут пожар полностью ликвидировали. Его общая площадь составила около пяти квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате этого ЧП нет. В тушении участвовали 15 человек, использовали 5 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что 4 марта в Алтайском крае произошло ЧП со школьным автобусом из Целинного района: он загорелся прямо во время движения.

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