Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с Днем 8 Марта

Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с 8 Марта.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) накануне Международного женского дня организовал для сотрудниц развлекательную программу, площадку для фотосессии и розыгрыш подарков.

В эфире корпоративного радио звучали поздравления от мужского коллектива, выступили артисты театра эстрады «Дети лейтенанта Шмидта». Артисты коллектива исполнили юмористические номера, песни и провели конкурсы, участники которых получили подарки от предприятия и женсовета.

В фойе заводоуправления открыли праздничную фотозону.

Кроме этого, сотрудники участвовали в онлайн-конкурсах и акциях, которые проходили на корпоративном портале Группы НЛМК – женщины рассказывали о своих профессиях, увлечениях, проявляли креативные и спортивные способност