В Международный женский день барнаульцев бесплатно приглашают покататься на коньках

Горожанам предлагают провести праздники на льду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вновь пройдут «Спортивные выходные». Горожанам предлагают провести праздники на льду.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что в Международный женский день, 8 марта, можно будет бесплатно покататься на коньках с 12.00 до 21.00 часа в «Титов-Арена», а также на льду «Карандин-Арены» - с 12.00 до 20.00 часов.

– Девушек, которые выйдут на лед в первые часы работы катков, ждет сюрприз от олимпийского совета края, – сообщают в мэрии.

Также традиционно в выходные барнаульцы покататься на лыжах на трассах «Народной лыжни» в парках «Изумрудный», «Юбилейный», в парке им. В.Ленина.