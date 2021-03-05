Следком заинтересовался нападением бродячего пса на мальчика в Бийске

Местные жители отмечают, что бродячих псов встречают часто. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае следственный комитет организовал проверку после сообщения в СМИ о нападении бродячей собаки на мальчика. Об это сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Ранее «Бийское телевидение» опубликовало запись с видеокамер, на которой видно, как у здания гимназии №1 в Бийске собака набросилась на ребенка. Местные жители отмечают, что бродячих псов здесь встречают часто, при этом обращения в разные инстанции не дают никаких результатов.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе.