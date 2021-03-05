Главврач Косихинской ЦРБ поздравляет прекрасную половину коллектива с 8 марта

Косихинская ЦРБ

- От всей души поздравляю с Международным женским днем прекрасную половину коллектива Косихинской ЦРБ. Дорогие наши сотрудницы, спасибо, что скрашиваете серые будни своей красотой, добротой и положительными эмоциями.

Трудно представить больницу, в которой не работали бы женщины, – ваши улыбки, заботливые руки, небезразличные сердца и колоссальная внутренняя энергетика помогают пациентам быстрее выздороветь, а коллективу - преодолеть любые невзгоды и достичь успехов. Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют этот мир к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием.

Пусть этот мартовский день согревает вас первыми весенними лучами солнца, улыбками обычно серьезных мужчин и самыми теплыми пожеланиями. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и хорошего настроения! Низкий вам поклон за добросовестный труд, понимание, сердечность и милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души!

Сергей Сергеевич Радченко, главный врач Косихинской ЦРБ.