На Алтае мужчина украл восемь бутылок вина, чтобы произвести впечатление на женщин

Ночью злоумышленник проник в магазин, сделал дыру в стене и похитил восемь бутылок вина. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленском районе полицейские задержали подозреваемого в краже восьми бутылок вина из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отдел полиции обратились сотрудники одного из продуктовых магазина. Они рассказали, что, когда утром они открыли магазин, то обнаружили недостачу нескольких бутылок вина.

В ходе розыска полицейские задержали мужчину 1987 года рождения. Выяснилось, что накануне мужчины выпивали спиртные напитки с дамами. Когда алкоголь закончился, то один из них решил украсть алкоголь в магазине, расположенном неподалеку.

Ночью злоумышленник проник в магазин, сделал дыру в стене и похитил восемь бутылок вина. Ущерб составил порядка трех тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».