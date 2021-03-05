Угнавшему автобус барнаульцу дали условный срок

В итоге против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Фото: Олег УКЛАДОВ

История произошла еще в октябре прошлого года в Барнауле. Автобус №58 находился на конечной остановке. Водитель оставил ключи в замке зажигания и пошел обедать, не заметив, что в салоне задремал пьяненький пассажир. Когда тут проснулся, то с пьяных глаз решил сесть за руль, но уехал недалеко – врезался в стоящий тут же грузовик.

В этот момент подбежали другие водители, которые заметили, что за рулем не их коллега и выдернули 34-летнего мужчину из-за руля.

И это еще не все, через три дня, парень снова задремал в автобусе (по крайне мере так говорит). Водитель его не заметил и поехал на мойку. Парень начал выходить из салона и увидел, что на панели лежат 8,5 тысяч рублей. Он их украл.

В итоге против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям – о краже и неправомерном завладении транспортным средством.

- Ленинский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и шесть месяцев, - рассказал заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Роман Мосин.