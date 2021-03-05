На выходных в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину и многое другое. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 6 марта пройдут традиционные продовольственные ярмарки. Их организуют во всех районах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также производители из других городов и районов региона. Горожане смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00 часов по следующим адресам:

– Железнодорожный район - пр Ленина, 71;

– Индустриальный район - ул. 50 лет СССР, 51а;

– Ленинский район - пл. Народная;

– Октябрьский район – пр. Космонавтов, 6в;

– Центральный район – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21.