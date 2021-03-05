Из-за непогоды в Алтайском крае перекрыли трассу в двух районах

На 0 км и 71 км автодороги в Рубцовске и в Змеиногорском районе выставлены посты ГИБДД. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В двух районах Алтайского края ограничили из-за непогоды и плохой видимости на дороге. Проезд перекрыли для всех видов транспорта в Змеиногорском и Рубцовском районах на трассе регионального значения К-03. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ограничение ввели на участке трасссы К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью от 0 до 71 км.

– На 0 км и 71 км автодороги в Рубцовске и в Змеиногорском районе выставлены посты ГИБДД, ограничивающие выезд автомобильного транспорта. Ограничение движения введено в целях снижения рисков возникновения ДТП, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Водителям советуют быть осмотрительными, придерживаться низкой скорости и смотреть прогноз погоды заранее.