Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 марта 2021 года составило 44 183

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 129 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 129 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 122 пациента, умерло 12 человек, из них от COVID-19 скончалось десять. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 44 183 человек.

По состоянию на 5 марта на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденныс коронавирусом находятся 1417 человек.Также там лечатся 500 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодняшний день в крае насчитывается 342 тяжелобольных пациентов. Из них 100 человек подключено к аппаратам.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 34 человека бессимптомно болеют коронавирусом. У 537 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1221965 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 187,60 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5216 человек в день.