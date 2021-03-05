Число привитых от коронавируса в Алтайском крае на 5 марта 2021 года: более 61,9 тыс. человек

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в ближайшем удобном пункте вакцинации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается прививочная компания от коронавируса. Общее количество поставленной вакцины в регион на сегодняшний день составляет 80 642 комплекта (компонент I + компонент II).

По состоянию на утро 5 марта прививается 61 919 человек, в том числе: 38 089 человек получили первую прививку, 23 830 человек полностью привиты (получили две прививки).

Отметим, что сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в ближайшем удобном пункте вакцинации. С собой нужно взять лишь паспорт и полис ОМС. Каждому пациенту вводят отечественную вакцину «Спутник V». Укол делают совершенно бесплатно в государственных медучреждениях, в частных клиниках пока такая услуга не доступна.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1221965 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 187,60 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5216 человек в день.