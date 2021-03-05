После пандемии в Барнауле открывается психоневрологический детский санаторий

С учетом эпидемиологической обстановки санаторий будут заполнять не более, чем на 50%. Фото: Олег УКЛАДОВ

9 марта в Барнауле планируют открыть краевой психоневрологический детский санаторий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Более полугода санаторий был закрыт из-за пандемии. Его готовность к работе проверила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. В учреждении сделали ремонт, поставили новое медицинское оборудование для реабилитации детей. Также в пищеблоке обновили раковины с учетом роста пациентов, поступило новое оборудование для приготовления пищи.

В этом году в санатории планируют сделать капитальный ремонт. Вместо пандуса установят подъемник, все входные проемы расширят, в коридорах смонтируют поручни, необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья. Также более комфортными дщля пациентво сделают санузлы, душевые и ванные комнаты.

С учетом эпидемиологической обстановки санаторий будут заполнять не более, чем на 50%.