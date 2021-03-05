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У барнаульцев из кранов может потечь зеленая вода

В городе начнутся испытания тепловых сетей
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Окрашивание воды позволяет оперативно обнаружить утечку сетевой воды на тепловых сетях

Окрашивание воды позволяет оперативно обнаружить утечку сетевой воды на тепловых сетях

Фото: Олег УКЛАДОВ

10 марта СГК начнет ежегодные испытания тепловых сетей в Барнауле. Как сообщает пресс-служба компании, специалисты будут искать места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды, которая непригодна для использования в быту.

В СГК заверили, что горячую воду и отопление отключать не будут, но при этом из крана может потечь зеленая вода. Дело в том, что для поиска утечек в теплоноситель добавят «Уранин-А» и «Раффлезия». Эти вещества безопасны для человека. Первое придает воде яркое флуоресцентное зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом.

Окрашивание воды позволяет оперативно обнаружить утечку сетевой воды на тепловых сетях.

– Это важно, потому что при утечке сетевая вода может попасть в систему и перемешаться с горячей водой, предназначенной для бытовых нужд, что недопустимо. Также испытания помогут выявить случаи, когда сетевая вода, непригодная для использования в быту, все же намеренно применяется с этой целью, – отмечают в пресс-службе СГК.

Испытания будут проводить в течение 21 дня – до 31 марта. Если зеленая вода потечет из крана в квартире, об этом нужно сообщить в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону 8 (3852) 77-52-39.