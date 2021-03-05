Молодежь Алтайского края приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы

Принять участие в конкурсе приглашаются школьники и студенты Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае проходит региональный молодёжный конкурс социальной рекламы «Стань Донором. Спаси Жизнь!».

Принять участие в конкурсе приглашаются школьники и студенты.

Конкурс проходит по номинациям:

- макет наглядных раздаточных материалов социальной рекламы (буклеты, памятки, флаеры и т.д.);

- макет наружной социальной рекламы;

- социальная реклама (видеоролик).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, подтвердить свое согласие на обработку персональных данных, подготовить работу и направить этот пакет документов организаторам по электронной почте standonorom22@mail.ru до 31 марта.

«Команда проекта системно работает над тем, чтобы интерес у различных категорий населения, и прежде всего, у молодежи к донорству крови возрастал. Стать донором и спасти жизнь на самом деле не сложно, как может показаться на первый взгляд. Конкурс – это еще один повод задуматься на тему донорства, представить своё творческое видение в виде работы», – говорит начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

Конкурс проводится для увеличения заинтересованности молодежи и населения Алтайского края к донорству крови, повышению мотивации к здоровому образу жизни.

Организаторы – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» при поддержке АРО СОО «Союз машиностроителей России», Алтайского краевого центра крови и Министерства образования и науки Алтайского края.

Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов в 2020 году.

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 29−07−85.

Положение конкурса https://www.altstu.ru/media/f/Polozhenie.PDF.