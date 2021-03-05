На месте заброшенного ларька в Барнауле могут построить дом с незаурядной архитектурой

Здание находится в полуразрушенном состоянии. Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле выставили на продажу на ул. Э. Алексеевой, 5, где расположено нежилое одноуровневое здание между пятиэтажками, сообщает Алтайский портал недвижимости. Ранее в нем находился магазин.

Здание находится в полуразрушенном состоянии, и ему давно нудна реконструкция. В 2006 году для данного участка разработали проект капитального ремонта с надстройкой нескольких этажей.

– В результате мог получиться 6-этажный дом со сложной конфигурацией и незаурядной архитектурой, в котором бы расположились коммерческие и жилые помещения. Но идея так и не была реализована. Теперь новый собственник сможет актуализировать данный проект, либо разработать свой, – сообщают на портале.

По данным ЕГРН, участок можно использовать для размещения и эксплуатации объектов общественно-делового значения. Однако новый собственник при желании сможет изменить его назначение.

Стоимость лота на сегодняшний день составляет 17 млн рублей.