В Алтайский край возвращается непогода с метелями

Температура воздуха по региону составит -4, +1. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 марта во второй половине в Алтайском крае вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. Подробнее о прогнозе погоды рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

– В Алтайском крае во второй половине дня 5 и сутки 6 марта ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с, снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица, – предупредили в региональном ЦГМС.

Температура воздуха по региону составит -4, +1, местами по югу ожидается до +6 градусов. На большей части территории пройдут снегопады.

В Барнауле 5 марта температура составит -1, +1 градус. Во второй половине дня ожидается небольшой снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 11-16 м/с.