В Алтайском крае загорелся школьный автобус с детьми

Дети вовремя выбежали из салона и никто не пострадал Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 4 марта, в Алтайском крае произошло ЧП со школьным автобусом из Целинного района: он загорелся прямо во время движения.

Установлено, что пассажирская «Газель» загорелась во время следования по маршруту из села Целинное в село Верх-Марушка. В тот момент в салоне находились пятеро школьников – учащиеся 10-11 классов МБОУ «Целинная СОШ №1».

- Дети экстренно эвакуированы, не пострадали, доставлены в настоящее время домой, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Проверку по факту возгорания машины, перевозящей детей, проводит прокуратура Целинного района.

- Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за перевозку и осуществление контроля за безопасностью дорожного движения, - подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, доследственную проверку организовало следственное управление СК РФ по Алтайскому краю. По ее результатам будет принято процессуальное решение.