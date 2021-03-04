В Алтайском крае загорелся школьный автобус с детьми

Дети вовремя выбежали из салона и никто не пострадал
Фото: Анна СЕМИНА
В четверг, 4 марта, в Алтайском крае произошло ЧП со школьным автобусом из Целинного района: он загорелся прямо во время движения.
Установлено, что пассажирская «Газель» загорелась во время следования по маршруту из села Целинное в село Верх-Марушка. В тот момент в салоне находились пятеро школьников – учащиеся 10-11 классов МБОУ «Целинная СОШ №1».
- Дети экстренно эвакуированы, не пострадали, доставлены в настоящее время домой, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Проверку по факту возгорания машины, перевозящей детей, проводит прокуратура Целинного района.
- Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за перевозку и осуществление контроля за безопасностью дорожного движения, - подчеркивают в ведомстве.
Кроме того, доследственную проверку организовало следственное управление СК РФ по Алтайскому краю. По ее результатам будет принято процессуальное решение.