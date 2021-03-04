Директор рубцовского лицея рассказала, почему подрались ученики

По словам директора, ногами мальчика не били Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 3 марта в лицее №6 города Рубцовска между учениками произошел конфликт, который перешел в жесткое избиение одного из участников.

- Со слов дочери, трое мальчиков избили одноклассника. Били по лицу, по голове. Повалили с ног и когда он упал начали все втроём его пинать ногами по телу и куда придется. Остановить их никто не мог. И даже на крики девочек, «не бейте его он и так уже лежит», они не реагировали, - рассказывает одна из участниц паблика «Инцидент Рубцовск» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия был вызван наряд полиции, с сотрудниками ПДН в составе. В ходе разбирательства стало известно, что за день до этого, те же мальчишки пришли на занятия в алкогольном опьянении, за что попали «на ковер» к директору.

Сама руководитель учебного заведения позже прокомментировала инцидент с избиением. По ее словам, драка произошла между учениками 8 «А» класса.

- Трое школьников пытались успокоить одноклассника, который намеревался нанести им удары, говорит директор лицея Елена Рябова. - Конфликт продолжился в коридоре – видеозапись инцидента подтверждает, что избиения ногами не было.

Первую помощь пострадавшему оказал медработник лицея. В тот же день родителей учеников вызвали к директору. А социальный педагог пригласил инспектора по делам несовершеннолетних. Он провел беседу с учениками в присутствии родителей, взял с них объяснительные, а с законных представителей заявления. Двое родителей получили направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что школьник которого избивали, ранее состоял на учете в ПДН, также из-за драки. Остальные нет.

В полиции также ведут проверку по факту школьного конфликта.