В Бийске психбольной забил престарелую мать гирей

Сын бил мать руками, ногами и гирей Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего душевно больного мужчины, которого обвинили в убийстве родной матери.

Несчастье произошло в начале декабря 2020 года в одной из квартир, расположенных в наукограде. Мужчина руками, ногами и гирей избил свою престарелую мать.

- От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время следствия была назначена психиатрическая экспертиза. Она подтвердила, что у обвиняемого имеется психическое расстройство – он невменяем. Заместитель прокурора города Бийска передал уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительного лечения в суд для рассмотрения по существу.

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